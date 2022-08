Belg (22) wordt verdacht van gruwelmoord op Britse student in Amsterdam

Nongo B., een 22-jarige Belg, verschijnt eind augustus in Nederland voor de rechter op verdenking van moord. Om een nog onbekende reden viel hij begin juni in Amsterdam een jongeman aan en bracht hem om met tientallen messteken. Het slachtoffer is, zo blijkt nu, een Britse student.

Het drama vond plaats in de nacht van 31 mei op 1 juni in de Amsterdamse binnenstad. Een jongeman werd er aangevallen op de Singel en voor dood achtergelaten. Het was rond 3 u. in de nacht. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer, van wie de identiteit onbekend was, nog te reanimeren maar zonder resultaat. Hij kreeg tientallen messteken in het hoofd en in de hals en verloor te veel bloed.

Nog voor het slachtoffer kon geïdentificeerd worden, zat de dader al geboeid bij de politie. De 22-jarige Belg Nongo B. werd herkend op basis van beelden van bewakingscamera’s. Of hij de feiten intussen bekend heeft en wat zijn motief was, blijft onduidelijk. Wellicht weten we over twee weken meer, dan moet hij voor de rechter verschijnen.

Zeker is dat hij was uitgeweest die avond. Net als zijn slachtoffer. Of ze elkaar daar ontmoet hebben en of ze elkaar kenden, is niet duidelijk.

Diep bedroefd en geschokt

Het heeft even geduurd voor de politie het dodelijk slachtoffer kon identificeren als de 22-jarige Britse student Danny Castledine, weet AD.nl. Hij studeerde aan de Leeds Beckett University en was met vakantie in Amsterdam. De avond van de feiten had hij geen papieren bij zich.

De universiteit heeft intussen gereageerd en zegt diep bedroefd en geschokt te zijn over de gebeurtenissen. Ze hebben samen met de familie van het slachtoffer een benefiet opgezet en een wandeltocht georganiseerd om geld in te zamelen voor de uitvaart maar ook om andere slachtoffers en hun families te steunen. Er is intussen al meer dan 14.000 pond ingezameld.

Nongo B. verschijnt de laatste week van augustus voor het eerst voor de rechtbank.