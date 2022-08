Italiaanse Gardameer maakt zwaarste droogte mee in 15 jaar

Het Gardameer in Noord-Italië kreunt onder de droogte. Zo ligt het waterpeil maar dertig centimeter boven de hydrografische nul, terwijl het gemiddelde in de afgelopen jaren tijdens deze periode tachtig tot honderd centimeter erboven lag. Zo vertelt Gianluca Ginepro, voorzitter van Garda Unico, een organisatie die instaat voor de promotie van het meer.

“De situatie moet onder toezicht worden gehouden, maar momenteel is er geen probleem om het meer te gebruiken voor activiteiten zoals zeilen of windsurfen”, klinkt het. Zo zou het gebied momenteel op toeristisch vlak nog steeds scoren, verzekert Ginepro.

De droogte heeft er wel tot geleid dat men op sommige transportlijnen tussen de oevers van het meer is overgeschakeld van draagvleugelboten op catamarans.

Voor het Gardameer is dit de zwaarste droogte in vijftien jaar. In 2007 zag de situatie er nog minder rooskleurig uit. Toen lag het niveau 9,9 centimeter boven de hydrografische nul.

In het licht van de zwaarste droogte in zeventig jaar heeft de Italiaanse regering begin juli de noodtoestand uitgeroepen in verschillende regio’s in het noorden en centrum van het land.

Een woordvoerder van de Europese Commissie suggereerde dinsdag dat de droogte in Europa wel eens de ergste in 500 jaar kan worden. Volgens voorlopig beschikbare gegevens van het European Drought Observatory zou de droogte dit jaar erger kunnen worden dan in 2018, wat dan weer het ergste jaar was sinds 1540, aldus de zegsman.