Canadese kardinaal beschuldigd van aanranding

De Canadese kardinaal Marc Ouellet wordt beschuldigd van aanranding, evenals meer dan tachtig andere katholieke geestelijken, melden Canadese media. De 78-jarige Ouellet vervult een belangrijke functie in de regering van het Vaticaan en wordt genoemd als mogelijke opvolger van paus Franciscus. Hij prijkt nu op een lijst van beklaagden in een groot claimproces tegen het bisdom Quebec. Hij was daar aartsbisschop.