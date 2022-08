Bosbrand aan Spaanse Costa Blanca breidt verder uit: 2.000 mensen geëvacueerd

De bosbrand in de Spaanse regio Valencia breidt verder uit. Het gaat om de meest verwoestende brand die het gebied de afgelopen tien jaar heeft meegemaakt. Het vuur dat sinds zaterdag nabij Vall d’Ebo, ongeveer 60 kilometer ten noordoosten van Alicante, woedt, heeft al meer dan 9.500 hectare bos verwoest, zo meldden de staatstelevisiezender RTVE en andere Spaanse media dinsdag.

Dinsdag werden ook ongeveer 2.000 mensen geëvacueerd. Aanvankelijk werd niet meegedeeld of het ook om toeristen ging. De brand woedde op minder dan vijftig kilometer van badplaatsen aan de Costa Blanca. Volgens berichten in de media hebben de aswolken nu ook het mediterrane eiland Mallorca bereikt, bijna driehonderd kilometer verderop.

2022 is het meest ergste jaar voor bosbranden in Spanje sinds het begin van de metingen. Sinds het begin van het jaar is er al meer dan 270.000 hectare verwoest door honderden bosbranden, zo blijkt uit metingen van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus.