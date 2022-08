Speelt Nacer Chadli tegen Antwerp? Basaksehir stoomt Rode Duivel klaar voor Conference League-duel

Het belooft een race tegen de klok te worden. De medische staf van Basaksehir probeert Nacer Chadli (33) klaar te stomen voor de matchen tegen Antwerp. Het is allerminst zeker dat dat lukt: Chadli sukkelt met een pijntje aan de voet en heeft nog maar net de groepstrainingen hervat.

Wat misschien nog meer dan die lichte blessure in zijn nadeel spreekt, is zijn gebrek aan ritme: de laatste wedstrijd met inzet dateert van 22 mei, toen hij... één minuut mocht invallen tegen Trabzonspor. “Maar ik denk dat Nacer wel zal kunnen spelen”, vermoedt Chadli’s zus Naoual. “Ik hoop het althans, dan kan hij zich nog eens tonen aan de Belgische voetbalsupporters.” Mocht Chadli in actie komen, dan zal bondscoach Roberto Martinez in elk geval een aandachtige toeschouwer zijn: de Spanjaard heeft laten verstaan dat Chadli, die niet meer voor de Rode Duivels speelde sinds de exit op het EK tegen Italië, in aanmerking kan komen voor een WK-selectie - als hij fit is, tenminste.

Het is overigens ook uitkijken naar drie andere oude bekenden: bij Basaksehir liggen Lucas Biglia en Stefano Okaka (ex-Anderlecht) en Ahmed Touba (ex-Club en -OHL) onder contract.