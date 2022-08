Ook Antwerp-voorzitter Paul Gheysens vliegt mee naar Istanbul, twee sterkhouders blijven thuis

Qua signaal kan het tellen. Paul Gheysens woont morgenavond de wedstrijd tegen Basaksehir bij. Hij vliegt normaal gezien niet met het toestel dat vanochtend met de spelers vanuit Luik vertrekt, maar reist morgen op de matchdag naar Istanbul.

De Ghelamco-baas maakte er in het verleden geen geheim van dat hij met Antwerp absoluut naar de Conference League-groepsfase wil en wil met zijn aanwezigheid die ambitie nog eens kracht bijzetten.

Wie Gheysens in Turkije al zeker niet tegen het lijf zal lopen, is Michel-Ange Balikwisha en Vincent Janssen. Balikwisha is geblesseerd en blijft in België om te revalideren, terwijl Janssen geschorst is en dus ook niet op het vliegtuig stapt.