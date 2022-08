Nog nooit betaalden we zoveel voor gas en elektriciteit

Wie in augustus een nieuw energiecontract moet sluiten, mag zich aan een ongeziene recordprijs verwachten. Voor elektriciteit gaat de geschatte gemiddelde jaarfactuur naar 2.154,58 euro, voor aardgas naar 3.791,10 euro. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG.

De reden van de nieuwe prijsschok is de stijgende kostprijs van aardgas op de groothandelsmarkten. Uit vrees voor tekorten deze winter is de prijs voor aardgas naar een absoluut record geschoten. Dat geldt ook voor de stroomprijzen in Europa. De Vlaamse consument wordt daardoor midscheeps getroffen, en dat is te merken aan de energiefactuur, die dus naar ongekende hoogtes stijgt.

LEES OOK. Dubbel zoveel Belgen kunnen energie niet betalen, tegenover vorig jaar