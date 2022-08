Meer dan 150 kinderen overleden na mazelenuitbraak in Zimbabwe

themabeeld — © via REUTERS

Een uitbraak van de mazelen in Zimbabwe heeft aan minstens 157 kinderen het leven gekost. In het hele land zijn al ruim 2.000 besmettingen vastgesteld, aldus de regering dinsdag.

Sinds de uitbraak begin augustus is het aantal gevallen in het Zuid-Afrikaanse land snel toegenomen, met bijna een verdubbeling van het aantal gerapporteerde sterfgevallen in minder dan een week tijd. “Op 15 augustus stonden de cumulatieve cijfers op 2.056 gevallen en 157 doden”, zei de minister van Informatie Monica Mutsvangwa op een persconferentie. Ze benadrukte verder dat de regering de vaccinaties zal opdrijven “om de noodsituatie het hoofd te bieden”.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de uitbraak eerder toegeschreven aan religieuze bijeenkomsten.

Het mazelenvirus tast vooral kinderen aan. De meest ernstige complicaties zijn blindheid, diarree en ernstige infecties aan de luchtwegen. De eerste symptomen zijn meestal rode uitslag in het gezicht, die zich nadien verspreidt over de rest van het lichaam.