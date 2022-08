CHAMPIONS LEAGUE. PSV wist blunder van doelman uit, Kopenhagen en Bodø/Glimt hebben goede uitgangspositie beet

PSV en Rangers hebben mekaar in evenwicht gehouden in de heenwedstrijd van de laatste kwalificatieronde van de Champions League. Na een blunder van PSV-doelman Benitez leek Rangers op weg naar de zege, maar een doelpunt van Obispo hing de bordjes opnieuw in evenwicht. In de andere wedstrijden trokken Kopenhagen en Bodø/Glimt aan het langste eind.

Na de zege tegen Monaco was het vertrouwen bij PSV bijzonder groot voor de clash met Rangers. De Schotten overtuigden niet tegen Union, maar plaatsten zich toch voor de volgende ronde. In eigen huis kwam Rangers vlak voor de rust wel op achterstand tegen PSV, waar Antwerpenaar Ismael Saibari in de basis begon en Johan Bakayoko op de bank. Middenvelder Sangaré strafte het slecht wegwerken van een hoekschop meteen af en zette de Eindhovenaars op voorsprong.

Lang konden de Nederlanders echter niet genieten van de voorsprong. Nog voor de pauze hing Colak de bordjes weer in evenwicht na een knappe voorsprong van Tavernier.

Na de pauze leken beide partijen vrede te moeten nemen met een gelijkspel, tot PSV-doelman Benitez gruwelijk de fout inging. Benitez liet een, op het eerste gezicht vrij ongevaarlijke, vrije trap van Lawrence door zijn vingers glippen: 2-1. Maar net als in de eerste helft zou een voorsprong niet lang op het bord staan. Een hoekschop van Gakpo belandde precies op het hoofd van Obispo, die alsnog een gelijkspel uit de brand sleepte. De terugwedstrijd in Eindhoven zal dus beslissen wie naar het kampioenenbal mag.

Lukas Lerager (ex-Zulte-Waregem) schiet Kopenhagen naar goede uitgangspositie

Ook in Kopenhagen werd er gestreden om een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Kopenagen, met Jess Thorup (ex-AA Gent) aan het roer, Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) op het veld en Paul Mukairo (ex-Anderlecht) op de bank, schoot het best uit de startblokken. Na tien minuten mocht Claesson er al 1-0 van maken. Na de pauze leek Lukas Lerager de wedstrijd helemaal te beslissen met het tweede doelpunt van de wedstrijd, maar tien minuten voor tijd bracht Bakasetas Trabzonspor toch terug in de wedstrijd. Eindstand: 2-1.

Volgende week staat de terugwedstrijd in Turkije op het programma. Willen Stefano Denswil (ex-Club Brugge) en co. zich alsnog plaatsen voor de poulefase, dan zal het uit een ander vaatje moeten tappen.

Dinamo Zagreb nog niet uitgeteld ondanks nipte nederlaag

Ten slotte kwamen ook nog Bodø/Glimt en Dinamo Zagreb in actie. De Noren kwam in eigen huis het best voor de dag, maar echt veel uitgesproken kansen leverde dat niet op. Net voor de pauze kwam het toch op voorsprong na een doelpunt van William Pellegrino. Dinamo Zagreb probeerde daarna nog wel om de bordjes terug in evenwicht te hangen, maar doelman Khaykin was bij de pinken en hield de 1-0 op het bord.