Getest bij Anderlecht, maar plots met de noorderzon verdwenen: paars-wit kijkt tegen Young Boys Bern spurtbom Meschack Elia in de ogen

Anderlecht kijkt donderdag tegen Young Boys Bern ook Meschack Elia (25) in de ogen. De Congolese spits testte in 2019 bij paars-wit, maar verdween daar plots met de noorderzon. Daarna doken de wildste verhalen op: hij was ondergedoken of zelfs ontvoerd, er was leeftijdsfraude... Nu – na vele gerechtelijke procedures – ontbolstert Elia in Zwitserland. “Mijn hart brak in Brussel. Ik heb er gehuild.”