Zelenski roept Oekraïners in bezette gebieden op tot voorzichtigheid

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft Oekraïners in bezet gebied aangemaand tot voorzichtigheid, na een reeks zware explosies bij Russische militaire faciliteiten op de Krim. “Kom alstublieft niet in de buurt van die faciliteiten en op plaatsen waar het Russische leger munitie en uitrusting opslaat of waar zij hun hoofdkwartier hebben”, klinkt het dinsdagavond in een videotoespraak.

Zelenski deed de oproep aan “al onze mensen op de Krim, in andere regio’s in het zuiden van Oekraïne, in bezette gebieden van de Donbas en in de regio Charkiv”. De president beweerde niet dat de explosies op de Krim een succes waren voor Oekraïne, maar “hoe minder gelegenheid de bezetters hebben om kwaad te doen en Oekraïeners te doden, des te eerder kunnen we de oorlog beëindigen en ons land bevrijden”.

Video’s op sociale netwerken laten zien dat veel Russische vakantiegangers al dagenlang de Krim verlaten en dat er files staan voor de brug van Kertsj. “Dit bewijst dat de absolute meerderheid van de burgers van de terreurstaat al begrijpt of op zijn minst voelt dat de Krim geen plaats voor hen is”, aldus Zelenski nog.