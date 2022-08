Trust the process? Burnley en Kompany blijven met vijf op twaalf achter ondanks 78 (!) procent balbezit

Sinds de komst van Vincent Kompany is er een ware revolutie in het voetbal van Burnley te zien. Terwijl er de voorbije seizoenen van mooi verzorgd voetbal weinig sprake was en er vooral geknokt werd, is dat dit seizoen helemaal anders. Balbezit is belangrijk in het nieuwe voetbal dat Kompany wil zien.

Bijna 80 procent balbezit hadden de troepen van Kompany. Toch kwam het na goed 25 minuten op achterstand. Tufan bracht Hull City 0-1 voor. Via Rodriguez (34’) maakte Burnley snel gelijk. Nadien bleven nieuwe doelpunten uit. Kompany bracht Manuel Benson in de 66e minuut tussen de lijnen.

Voor Kompany is het niet de start die hij voor ogen had. Burnley staat met vijf punten uit vier wedstrijden in de middenmoot in de Championship.