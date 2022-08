Kind verliest deel van been na haaienaanval in Florida

Een tienjarige jongen is een deel van zijn been verloren nadat hij werd aangevallen door een haai in de Florida Keys, in de Amerikaanse staat Florida. Dat meldt zijn familie.

Jameson Reeder Jr. was zaterdag met zijn gezin aan het snorkelen in het ondiepe Looe Key rif toen hij in zijn been werd aangevallen door een stierhaai van zo’n 2,5 meter, aldus zijn nonkel. De jongen slaagde er wonderbaarlijk in zich vast te klampen aan een stuk waterspeelgoed en werd gered door familieleden.

De jongen werd nadien opgenomen in het ziekenhuis waar het gedeelte onder zijn knie moest worden geamputeerd. “Hij is succesvol geopereerd en rust nu uit”, meldt zijn familie nog.

Het ongewoon hoge aantal aanvallen door haaien heeft de angst in de Verenigde Staten doen toenemen. Jaarlijks worden zowat 75 mensen aangevallen door een haai.