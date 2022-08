Britse premierskandidaten kanten zich tegen Schots onafhankelijkheidsreferendum

De Schotse bevolking stemde in 2014 in een referendum tegen onafhankelijkheid, maar volgens Schots premier Nicola Sturgeon zijn de omstandigheden sinds de Brexit veranderd. Ze is daarom van plan in oktober 2023 opnieuw een onafhankelijkheidsreferendum te organiseren. Het Hooggerechtshof in Londen houdt in oktober hoorzittingen om te bepalen of zo’n referendum georganiseerd mag worden zonder toestemming van de Britse regering, die er vooralsnog niet mee heeft ingestemd.

“Als ik tot premier word gekozen, zal ik niet nog een onafhankelijkheidsreferendum toestaan”, zei Truss dinsdag tijdens een toespraak voor partijgenoten in Schotland. “We zijn niet alleen buren, we zijn familie en ik zal niet toelaten dat onze familie opgebroken wordt.”

LEES OOK. Britse kandidaat-premier Liz Truss doet Schotse eerste minister Nicola Sturgeon af als “aandachtszoeker”