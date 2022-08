Cuba staat buitenlands kapitaal in groot- en detailhandel toe

Het is voor het eerst sinds de Cubaanse revolutie in 1959 dat buitenlandse investeerders Cubaanse groothandelaren volledig mogen bezitten en dat detailhandelaren publiek-private ondernemingen mogen starten, zegt handelsminister Ana Gonzalez Fraga. Voorheen waren buitenlandse investeringen alleen toegestaan in de productie van goederen en in de dienstensector. De communistische staat houdt wel volledige zeggenschap over buitenlandse handel.

Cuba maakt z’n ernstigste economische crisis in dertig jaar mee, deels door de strengere sancties die door de Amerikaanse regering van Donald Trump werden opgelegd en deels doordat de toerismesector door de pandemie hard is geraakt.