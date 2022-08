Liz Cheney verliest Republikeinse voorverkiezing Wyoming

De Republikeinse afgevaardigde van de staat van Wyoming Liz Cheney zal na november niet terugkeren in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Ze verloor dinsdag de voorverkiezing in haar thuisstaat van haar uitdager Harriet Hageman. Cheney liep ver achter op Hageman in de peilingen.

De 56-jarige Cheney, dochter van ex-vicepresident Dick Cheney, heeft zich al meermaals duidelijk uitgesproken tegen Donald Trump en is ondervoorzitter van de onderzoekscommissie naar de bestorming van het Capitool. Recentelijk nam ze nog een promofilmpje op waarin haar vader Trump afschildert als “de grootste bedreiging voor de VS” en zegt dat ze ervoor zou zorgen “dat Donald Trump nooit meer in de Oval Office komt”.

Nadat de uitslag van de voorverkiezing bekend werd, zei Liz Cheney in een toespraak ook “er alles aan te zullen doen” om te voorkomen dat Trump weer in het Witte Huis belandt.

“Geen zetel in het Huis, geen ambt in dit land is belangrijker dan de principes die we allen hebben gezworen te beschermen. En ik begreep heel goed de mogelijke politieke gevolgen van het naleven van mijn plicht”, aldus Cheney. “Onze republiek vertrouwt op de goede wil van alle kandidaten om de uitkomst van verkiezingen eervol te aanvaarden. En vanavond heeft Harriet Hageman de meeste stemmen gekregen in deze voorverkiezing. Ze heeft gewonnen. Ik belde haar om mijn verlies toe te geven, deze voorverkiezing is voorbij. Maar nu begint het echte werk.”

LEES OOK. Trump bekritiseren doe je niet ongestraft: Liz Cheney stevent af op onvermijdelijke nederlaag in Republikeinse voorverkiezing

Hageman kreeg steun van Trump. Ze heeft zijn claim dat de verkiezingen van 2020 gemanipuleerd werden vaak herhaald. De politica neemt het bij de tussentijdse verkiezingen in november op tegen een Democratische kandidaat, maar het is onwaarschijnlijk dat die kan winnen in de traditioneel Republikeinse staat Wyoming.

Trump won tijdens de laatste verkiezingen in 2020 de staat Wyoming met 70 procent van de stemmen.

Cheney zit sinds 2017 in het Huis van Afgevaardigden. Haar aanhangers binnen de partij hopen dat ze zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen van 2024, maar ze heeft zich niet uitgelaten over of ze dat van plan is.