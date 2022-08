Nederlaag fiscus kost staatskas zeker 100 miljoen

De BBI beweerde dat de Finse groep in 2008 een ‘papieren constructie’ opzette met een Bel­gische vennootschap om te genieten van de notionele intrestaftrek. Vanaf 2011 begon de fiscus belastingclaims te versturen naar Fortum. Dat betaalde de bedragen, maar vocht ze ook aan voor de rechter.

In juni 2020 trok Fortum naar de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg om de claims over de aanslagjaren 2010, 2011, 2012 en 2013 aan te vechten. De rechtbank geeft Fortum nu gelijk en stelt dat er wel een economisch en financieel verantwoorde reden was om zo’n juridische structuur op te zetten. De fiscus heeft intussen laten weten dat het de strijdbijl begraaft en niet in beroep gaat.

Door de vernietiging van de belastingaanslagen voor de jaren 2010 tot 2013 moet de Belgische staat al zeker 77,6 miljoen euro aan ten onrechte betaalde of ingehouden geldsommen terugbetalen aan Fortum. Dat bedrag wordt vermeerderd met 26,6 miljoen euro aan moratoriumintresten. De rekening kan nog oplopen, want een eerste zaak over het aanslagjaar 2009 wacht nog op een arrest van het Hof van Cassatie.