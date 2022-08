Anderlecht volgt dossier Joshua Zirkzee nog

Opvallend nieuws in het Duitse Bild: Anderlecht volgt het dossier Joshua Zirkzee nog. Dat lijkt op het eerste gezicht vreemd omdat Rsca met Fabio Silva en sebastiano Esposito al twee spitsen heeft, maar dat zijn huurlingen. Zirkzee zou een investering in de toekomst kunnen zijn.

Alleen moeten er nog veel stukken gelegd worden vooraleer deze puzzel zou kloppen. Zirkzee zit na zijn uitleenbeurt aan Anderlecht nog steeds zonder club en zijn contract bij Bayern München loopt maar tot juni 2023. Als de Nederlandse spits niet bijtekent en de tijd van de transfermarkt begint te dringen zal Bayern de prijs van de aanvaller wellicht laten zakken tot pakweg 6-7 miljoen. In dat geval kan Anderlecht eventueel een move doen, maar ze zullen niet de enige geïnteresseerde zijn. Ook teams als Augsburg liggen op de loer.

Bovendien moet paars-wit in dat geval ook zeker Benito Raman verkopen. Dat zijn nog veel voorwaarden, maar de markt is in België nog open tot 6 september. Anderlecht weet wel wat het aan Zirkzee heeft en beseft dat zijn waarde in de toekomst nog kan stijgen.