Bestuurder valt in slaap en doorboort gevel, bewoonster die in zetel zat gewond afgevoerd

De bestuurder viel in slaap en reed in het huis. — © djr

Kuurne

Woensdagmorgen iets na 7 uur is een wagen in een woning langs de Brugsesteenweg in Kuurne gereden. Volgens de politie week de man, die in de richting van Hulste reed, om ongekende reden van zijn rijvak af. Vermoedelijk was hij in slaap gevallen.