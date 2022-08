“Opnieuw geconfronteerd met een drama”: wielerclub verliest met Robert (74) tweede lid in amper vijf dagen tijd na dodelijk ongeval

Op de rotonde die de N671 met de Grand’Route (N619) in het Waalse Bassenge verbindt - vlak over de grens met Riemst - is dinsdagochtend een dodelijk ongeval gebeurd. De 74-jarige Robert Damen uit Lanaken werd er op de fiets aangereden door een vrachtwagen en overleefde de klap niet. Na Yaro (19) verliest Bemong Cycling Team nu al een tweede lid in vijf dagen tijd. “We worden alweer geconfronteerd met een drama. Niet te vatten.”

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend rond 7.10 uur ter hoogte van de eerste rotonde op de N671 - op de grens tussen Eben-Emael en Wonck - twee deelgemeenten van Bassenge. Op de rotonde ging het mis en werd Lanakenaar Robert Damen gegrepen door een zware vrachtwagen. De mug, ambulance, brandweer en politie waren snel ter plaatse, maar voor de zeventiger kwam alle hulp te laat.

Volgens de lokale politie Basse-Meuse gaat het vermoedelijk om een dodehoekongeval. De Grand’Route werd meteen afgesloten voor alle verkeer. In de voormiddag kwam een verkeersdeskundige van het parket van Luik ter plaatse. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de vrachtwagenchauffeur niet onder invloed was en zijn gsm niet gebruikte op het moment van het ongeval. Hij verkeerde in shock. Pas in de vroege namiddag werd de weg weer opengesteld.

Verslagenheid

Bij de familie en vrienden van het slachtoffer is de verslagenheid ontzettend groot. “Oom Robert was een sportief en bijzonder fit man”, getuigt neef Sander. “Wekelijks ging hij wel drie tot vier keer fietsen. Daarbij schuwde hij lange afstanden tot meer dan 100 kilometer niet. Op die manier wilde hij zijn conditie onderhouden. Hij was een hele joviale kerel die blij was met het geluk van een ander. Zopas nog kwam hij ons feliciteren met de aankoop van een nieuwe woning en liet hij duidelijk blijken dat hij samen met ons tevreden en gelukkig was.” (Lees verder onder de foto)

© Eddy Vandoren

Tot aan zijn pensioen, 9 jaar geleden, werkte het slachtoffer bij papierfabriek Sappi in Lanaken. Naast zijn echtgenote Mady laat hij een dochter Karen na. Zij woont in Torrevieja, een stadje in Zuidoost-Spanje waar ze een immobiliënzaak runt. Na de melding is ze met de eerste vlucht vanuit Spanje terug naar huis gekomen.

Burgemeester Marino Keulen reageert aangeslagen op het ongeval: “Dit is verschrikkelijk en onbeschrijflijk. Vanuit het gemeentebestuur bieden wij ons oprecht medeleven aan en willen we de familie - in deze verschrikkelijke periode - bijstaan waar dat ook nodig mocht zijn.”

Tweede lid vijf dagen verloren

Robert was lid van Bemong Cycling Team uit Maasmechelen. De maand augustus is voor de fietsclub de zwartste in haar bestaan. Vorige week donderdag kwam de 19-jarige Yaro Vancraybex om het leven tijdens een fietstocht in Zutendaal. En nog geen week later verliezen ze weer een geliefd lid.

LEES OOK. Zutendaal aangeslagen door dood van 19-jarige wielrenner Yaro: “Hij had net zijn eerste wedstrijd gereden”

“Het is niet te vatten”, zegt Ivy Bemong, voorzitter van de club en stiefgrootvader van Yaro. “Weer worden we geconfronteerd met een drama. We delen allemaal onze passie voor de fiets. Al veertig jaar komen we samen en maken we tochtjes. We zijn allemaal vrienden. Iemand uit onze club verliezen, komt heel hard aan, maar twee in vijf dagen… En ook Robert is familie van mij. Op familiefeesten kwamen we elkaar tegen. Een tijdje is dat verminderd, maar doordat we allebei graag fietsen hebben we elkaar weer gevonden.”

“Robert was een heel ervaren fietser. Hij verkoos de vroege uurtjes om te fietsen, om minder hinder te hebben van de zon. Alle leden van onze club zijn zwaar aangeslagen door beide ongevallen. Ik heb Roberts vrouw al aan de lijn gehad. Ook zij is zwaar aangeslagen. Om afscheid te nemen, gaan we uiteraard iets doen als club. Wat dat precies wordt, weten we nog niet.”