Het is ondertussen al een jaar geleden dat Antwerp uitpakte met dé stunttransfer van 2021. Radja Nainggolan kwam eindelijk in ‘zijn’ Antwerpen voetballen. Maar nog voor hij een balletje had getrapt, kwam hij negatief in de schijnwerpers te staan. Sindsdien is het alleen maar in stijgende lijn gegaan bij Il Ninja.