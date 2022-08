Aldi wil via melkbrik in huiskamer komen

Belangrijkste informatiekanaal voor Aldi vandaag is de bekende folder, die bij alle Belgen wekelijks in de bus valt. Maar wekelijks 4,4 miljoen fysieke folders drukken en verdelen, kost handenvol geld. Een alternatief is de digitale folder, maar die bereikt veel minder klanten.

Om die digitale folder een boost te geven, gaat de discounter vanaf vandaag QR-codes plaatsen op de melkbrikken van huismerk Milsa. Door de code te scannen, kan de klant de digitale folder raadplegen. Aldi koos voor melkverpakkingen omdat het die in enorme volumes verkoopt: bijna één op de vier liter melk die in ons land wordt verkocht, komt uit een van de 440 Aldi-winkels. Bovendien is melk een product dat dagelijks in de hand word genomen, zegt Isabel Henderick, managing director marketing & communicatie bij Aldi België.

Het gaat om een testproject. Als die test aanslaat, kan de papieren folder op termijn worden afgebouwd. Helemaal verdwijnen zal de papieren reclamefolder nooit, verzekert Henderick.