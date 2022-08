In Nederland worden zo’n 400.000 verstokte rokers en ex-rokers uitgenodigd voor een longscan. Het gaat om een onderzoek naar de vroege opsporing van longkanker, dat tegelijk ook in Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk loopt. Ook in ons land zijn longartsen vragende partij voor een bevolkingsonderzoek. “Daardoor spoor je longkanker op in een stadium waarin de ziekte nog behandelbaar is.”