Australische ex-premier Scott Morrison erkent dat hij zich in het geheim ministerposten toekende

De voormalige Australische premier Scott Morrison heeft woensdag toegegeven dat hij zich in het geheim vijf ministerportefeuilles toekende in de periode van de coronapandemie, maar op een persconferentie verwierp hij de oproepen om ontslag te nemen uit het parlement.

Morrison kreeg een lawine van vragen over zich heen over waarom hij het publiek en veel van zijn collega-ministers niet op de hoogte bracht van de bijkomende machten die hij zich had toegeëigend. “We moesten buitengewone maatregelen nemen” om de continuïteit van de regering te verzekeren in geval een minister niet beschikbaar zou zijn, trachtte de ex-premier op een warrige manier uit te leggen.

Hij zei dat hij de bevoegdheden slechts één keer had gebruikt, om buiten zijn minister van Grondstoffen om een omstreden project van gaswinning op zee te blokkeren. Hij erkende dat deze beslissing geen verband hield met de Covid-pandemie. “Ik ben heel blij over deze beslissing”, aldus Morrison.

De conservatieve politicus voegde eraan toe dat hij “geen enkel persoonlijk voordeel” haalde uit zijn benoeming op de verscheidene ministerposten.

Scott Morrison trok vanaf maart 2020 in het geheim vijf ministerposten naar zich toe, waaronder die van Gezondheid, Financiën en Grondstoffen, zo maakte de huidige Australische premier Anthony Albanese de afgelopen dagen bekend. Het schandaal wierp een licht op de ondoorzichtige besluitvorming van de vorige regering en riep vragen op over de nood aan een versterking van de democratie.