Hittegolf is voorbij: geen 25 graden meer in Ukkel

De landelijke hittegolf is na acht dagen voorbij, zo meldt KMI-weerman David Dehenauw op Twitter. “We halen vandaag geen 25 graden meer in Ukkel.”

“Gisteren (dinsdag, nvdr.) was de laatste dag van de landelijke hittegolf, die duurde van 9 tot en met 16 augustus. Acht dagen dus”, aldus Dehenauw nog.

Droger met opklaringen

Woensdagnamiddag trekken de buien weg richting Nederland. Er verschijnen eerst opnieuw opklaringen en het wordt droger, soms met veel wolkenvelden. Later ontwikkelen zich opnieuw onweersbuien in de streken nabij de Franse grens en het westen van het land. Die onweders zijn weinig mobiel, waardoor er lokaal veel neerslag kan vallen. De maxima liggen tussen 20 en 25 tot 26 graden bij een meestal zwakke en aan zee matige wind. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond is er nog kans op onweersbuien in gebieden langs de Franse grens en in het westen van het land. Elders kan er nog een bui vallen, maar is de kans kleiner. Vannacht wordt het overal opnieuw droog, op een buitje na. De minima schommelen tussen 12 graden in de Ardense valleien en 19 graden aan zee.

Donderdag start met veel lage wolken, nevel en mist die op sommige plaatsen kan zorgen voor een verminderd zicht. In het zuidoosten zijn er al opklaringen. Na het oplossen van het ochtendgrijs wisselen veel stapelwolken en enkele opklaringen elkaar af, stilaan worden de opklaringen breder. Er kunnen nog enkele buien vallen, maar de buienneiging neemt af. De maxima gaan van 22 tot 26 graden.

Vrijdag zijn er eerst nog enkele opklaringen maar al snel neemt de bewolking toe en trekt een storing met regen en buien van west naar oost door het land. In de namiddag kunnen de buien onweerachtig worden. De maxima schommelen van 21 graden op de Hoge Venen tot 26 graden elders.

Zaterdag blijft het overal droog met zonnige perioden en enkele stapelwolken. De maxima schommelen tussen 21 en 24 graden. Ook zondag blijft het droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Op het einde van de dag neemt de bewolking toe in het westen van het land. De maxima liggen tussen 23 en 25 graden. Maandag trekt een storing over het land met regen en buien.