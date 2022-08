Fietsster in levensgevaar na ongeval met vluchtmisdrijf, politie start onderzoek

De politie is op zoek naar getuigen van een verkeersongeval in de Groenstraat in Booischot (Heist-op-den-Berg). Dinsdagnamiddag raakte een fietsster levensgevaarlijk gewond bij een ongeval. De bestuurder van een bestelwagen pleegde vluchtmisdrijf.

Het zware ongeval gebeurde kort na half vijf dinsdagnamiddag in de Groenstraat, tussen de Koppenstraat en Withofstraat. Daar waar de Groenstraat smal is en waar een fietsstraat is ingericht.

“De vermoedelijke aanrijding gebeurde toen een witte bestelwagen de fietsster inhaalde. Zowel de bestelwagen als de fietsster reden in de richting van Heist-op-den-Berg”, laat de politie weten. “Het slachtoffer raakte ernstig gewond en is met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.”

Witte bestelwagen

De politie vraagt nu aan voorbijgangers of buurtbewoners of iemand een witte bestelwagen – zonder opschrift of reclame – rond het tijdstip van de aanrijding heeft opgemerkt. “Of heeft er rond dat tijdstip iemand in de buurt van de Groenstraat een bestelling geleverd gekregen door een persoon die met een witte bestelwagen reed? Ook dat is mogelijk. Wie de witte bestelwagen heeft opgemerkt, wordt verzocht om zo snel mogelijk contact op te nemen met de politie.” (tdk)

Politiezone Heist: 015.75.09.50.