Dief breekt café binnen met sluwe ‘vijstruc’ en probeert zelfs deur van conciërge in te beuken: “Hij ging ervandoor met 3.000 euro”

Uitbater Ben Van de Water toont de ravage die de inbreker achter de toog van café De Pit in Kasterlee aanrichtte. — © Bart Van den Langenbergh

Kasterlee

Café De Pit van het ontmoetingscentrum in Kasterlee kreeg in de nacht van maandag op dinsdag ongewenst bezoek over de vloer. Een inbreker forceerde enkele deuren en richtte achter de toog een ravage aan. “De dader brak de kassa open en ging aan de haal met ongeveer 3.000 euro aan wisselgeld en cadeaubonnen”, zeggen Ben Van de Water en Greet Claes, de uitbaters van De Pit.