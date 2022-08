Cheikh Niasse, sterkhouder op het middenveld van Young Boys: “In januari sprak ik nog met Anderlecht over een transfer”

Cheikh Niasse (22) is dit seizoen één van de sterkhouders van Young Boys Bern. De Senegalese middenvelder wil zijn team ook tegen Anderlecht vooruit stuwen, maar had evengoed bij RSCA kunnen voetballen. “Ik had afgelopen winter een videocall met Anderlecht, maar had een beter gevoel bij Bern.”

Young Boys Bern heeft dit seizoen in 9 matchen (4 Europese voorrondes en 5 competitiematchen) nog niet verloren en slikte ook maar 1 tegengoal. Op het kunstgras in het Stade de Suisse schuift Felice Mazzu de Zwitsers dan ook de favorietenrol toe. Toch wil middenvelder Cheikh Niasse dat na de ochtendtraining nuanceren. “Wij zijn geen favoriet, zelfs niet op dit synthetisch veld”, aldus Niasse. “Als Anderlecht goed is op echt gras, zullen ze ook goed zijn op kunstgras. In deze kwalificatieduels draait het vaak om details.”

Niasse kent Anderlecht behoorlijk goed. In de winter van januari stond hij nog op de radar van paars-wit. Zijn club Lille had hem een jaar eerder uitgeleend aan Panathinaikos, maar eenmaal terug in Frankrijk kwam hij niet meer aan spelen toe. “Ik heb in januari een videocall gehad met de sportief directeur van Anderlecht”, vervolgt hij. “Een goed gesprek waar ik geen spijt van had, maar ik had een beter gevoel bij Young Boys Bern. Zij toonden meer overtuiging om mij te halen.”

Niasse ging uiteindelijk voor een klein miljoen naar Zwitserland, maar kent de Belgische competitie nog enigszins. “Ik ken Theo Ndicka van Oostende vanuit mijn periode in Frankrijk en ik ken Françis Amuzu van Anderlecht een beetje. Weet je, tijdens mijn jeugdopleiding bracht ik ook één jaar door in de voetbalschool van Jean-Marc Guillou in Tongerlo. Een vriend raadde me die school aan en daar zat Amuzu ook. Al voetbalde Françis wel een leeftijdscategorie hoger. Dat jaar was zeker een leerrijke ervaring, want in die school moet je op blote voeten spelen, hé. Ik heb er technisch veel bijgeleerd, maar in de winter was het keihard op blote voeten. Ik was ook alleen in jullie land, maar we werken aan onze carrière hé. Het verheugt me dat dat Amuzu is uitgegroeid tot een topper bij Anderlecht. Ja, ik weet dat hij naar Nice kan.”

Toch zal Niasse zich niet laten doen. Hij wil Anderlecht morgen de loef afsteken. “Als het moet tackle ik met veel plezier op dit kunstgras”, besluit hij. “Geen enkel probleem.”

Coach Wicky: “Ik heb Kompany niet gebeld”

Kort na het interview met Cheikh Niasse stond ook YB Bern-coach Raphaël Wicky ons te woord. De Zwitser speelde in zijn voetbalcarrière onder meer samen met Vincent Kompany, Daniel Van Buyten en Emile Mpenza bij Hamburg, maar ook met René Weiler bij FC Sion. “Goeie herinneringen”, grijnst hij. “Toch heb ik geen van mijn oude ploegmaats gebeld om informatie in te winnen. We hebben Anderlecht bestudeert zoals elke andere ploeg met beelden. Ik kan het Anderlecht van nu ook niet vergelijken met het Anderlecht van vorig jaar onder Kompany. Vincent was wel van jongsaf een opmerkelijke gast. Ik kan niet zeggen dat ik bij Hamburg direct een coach in de 20-jarige Kompany zag, maar wel een topspeler. Hij was zo leergierig, maar moest vooral zijn blessures onder controle krijgen.”

Wicky hoopt vooral dat zijn ploeg in Zwitserland de steun krijgt van een uitzinnig publiek. In het Stade de Suisse worden morgen 20.000 fans verwacht, onder wie 1000 RSCA-supporters. “Anderlecht blijft een grote ploeg en er zal wel wat enthousiasme zijn. Het is echter aan ons om het vuur op de tribunes aan te wakkeren.”

Daarvoor wordt onder meer gerekend op flankaanvaller Meschack Elia. De Congolees testte in 2019 nog bij RSCA, maar verdween daar met de noorderzon. “Hier is hij vooral een harde werk die kan uitpakken met zijn enorme snelheid en zijn instinct. Het is een jongen die elke match kansen creëert voor zichzelf of voor ploegmaats. Of hij de snelste speler is die ik ooit zag? Hm, Emile Mpenza was ook rap, hoor.”

De Zwitserse media wilden ook weten of Young Boys Anderlecht-spits Sebastiano Esposito zullen uitdagen. Die voetbalde vorig seizoen op huurbasis bij FC Basel en liet zich toen soms provoceren. “Ik ga daar niet op wijzen in mijn matchbespreking, maar er zijn jongens die Esposito nog kennen van uit Zwitserland. Het kan dat zij wel eens een woord tegen hem zullen zeggen om hem te triggeren, maar ik ben geen trainer die dat expliciet vraagt. Ik focus altijd op mijn eigen ploeg.”