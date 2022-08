Franse skikampioen Adèle Milloz (26) overleden na val tijdens klim Mont Blanc

De 26-jarige Adèle Milloz is afgelopen vrijdag overleden na een val van een berg in het Mont Blancmassief. De voormalige skikampioen maakte er een klim met een vriendin, ook zij overleefde de val niet.

Volgens de Britse krant The Times was de voormalig wereldkampioen toerskiën bezig aan een opleiding tot professioneel berggids. Tijdens een klim op de Aiguille du Peigne, in het gebergte van de Mont Blanc, was Milloz op pad met een 29-jarige verpleegster. Om nog onbekende redenen kwamen de twee, die aan elkaar waren vastgehaakt, ten val. Ze overleefden het ongeval niet. Wat er precies is misgegaan, wordt nog verder onderzocht.

Milloz werd wereldkampioen tijdens de Winter Military World Games in Sotsji in 2017.