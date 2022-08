Ontvoering van jonge vrouw in Essen eindigt in Nederland na lange achtervolging: politie lost twee schoten

De achtervolging begon in België en de man reed vervolgens met hoge snelheid door de Zuid-Nederlandse provincie Brabant. Toen de man bij Eindhoven ging spookrijden, werden twee waarschuwingsschoten gelost om hem tot stoppen te dwingen.

“Een 23-jarige vrouw die woont in Nederland was in Essen op bezoek bij haar ouders”, vertelt korpschef Rudy Verbeeck van de lokale politie Grens. Om een nog onduidelijke reden dook ook haar ex daar op. De Nederlandse man trok een mes, bedreigde de jonge vrouw en haar ouders en dwong de vrouw om met hem mee te gaan.

De lokale politie Grens zette de achtervolging snel in. “We verwittigden onze Nederlandse collega’s die eenmaal over de grens de achtervolging overnamen”, zegt Verbeeck nog. De man reed met hoge snelheden door Brabant, achterna gezeten door onder meer de Nederlandse politiehelikopter.

“Toen de bestuurder is gaan spookrijden zijn er twee waarschuwingsschoten gelost om de bestuurder tot stoppen te dwingen”, zegt de Nederlandse politie. Rond 13 uur kon de politie de wagen klemrijden op de A50 bij Eindhoven en de man overmeesteren. De jonge vrouw bleef ongedeerd.