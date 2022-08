Het is onuitgegeven. Een boek dat tweemaal de Top 20 haalt. ‘Daar waar de rivierkreeften zingen’ staat deze week op 3 én op 12 in De Standaard Boekhandel. Het is een wereldwijd succes, dat nu ook verfilmd is. Toch is het verhaal achter het boek nog spannender. Of hoe de dood van een stroper de auteur tot de dag van vandaag blijft achtervolgen. “We weten zeker dat ze er meer van weet.”