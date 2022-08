Jacques (66) bezwijkt aan verwondingen na val met elektrische fiets, parket voert onderzoek naar omstandigheden

Jacques Haentjens (66), de man die afgelopen weekend ten val kwam met zijn elektrische fiets in Uitbergen, is aan zijn verwondingen overleden. Jacques was de voorzitter van Bond van Oud-strijders in de deelgemeente van Berlare. De omstandigheden van het ongeval maken nog deel uit van een onderzoek van het parket van Oost-Vlaanderen.

Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeval afgelopen zondag precies kon gebeuren. Fietser Jacques Haentjens kwam ten val op het kruispunt van de Moleneindestraat en Maaidonk in Uitbergen. Het parket van Oost-Vlaanderen maakte melding van het ongeval en meldde dat Jacques in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. Er was ook sprake van een bromfietser op de plaats van het ongeval. Of die iets met het ongeval te maken heeft is niet geweten. Jacques was in elk geval niet onder de invloed van drugs of alcohol.

Nierdialyse

Intussen is de man aan zijn verwondingen overleden. De omstandigheden van zijn val roepen bij zijn familie en kennissen nog heel wat vragen op. “Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid”, zegt Etienne Van De Winckel, de voorzitter van NSB Overmere en een vriend van Jacques. “Hij moest regelmatig een nierdialyse ondergaan. We hebben geen details over wat er zondag gebeurd is, maar we waren wel hard geschrokken toen we hoorden dat hij is overleden.”

Jacques was al even voorzitter van de NSB Uitbergen, de oud-strijders van Uitbergen. “Die afdeling maakte deel uit van de onze in Overmere en ik stelde hem voor om voorzitter te worden in Uitbergen”, zegt Etienne Van De Winckel. “We gingen samen regelmatig op de baan en voor we vertrokken moesten we eerst een druppel drinken, daar stond hij op. Jacques was grappig, maar ook een goede soldaat. Hij droeg NSB in zijn hart, het was zijn leven, samen met zijn duiven. Hij zat ook in het verbond van de duivensport en was ook zelf duivenmelker.”

Weinig familie

De zestiger was nog niet zo lang met pensioen. “Hij werkte voor de gemeente als grafmaker en wist veel over Uitbergen, maar ook over Berlare. Jacques kon gevat uit de hoek komen”, weet Etienne. “Wanneer hij begraven wordt weten we nog niet, het is eerst zoeken naar familieleden. Daar heeft hij er niet veel van. Jacques was alleenstaand en was nooit getrouwd. Een paar nichten zouden er nog zijn, hopelijk kunnen we hen vinden en contacteren.”