Koersende wielertoeristen duwen zeventiger tegen de grond en laten hem bewusteloos achter

Een man van 74 jaar is tijdens zijn dagelijkse ochtendwandeling met zijn hond op de Leirekensroute in Opwijk het slachtoffer geworden van twee jonge, dolle wielertoeristen, die tegen elkaar aan het koersen waren. De zeventiger werd tegen de grond geduwd en verloor het bewustzijn. Beide coureurs reden door zonder zich te bekommeren om het slachtoffer.

“Gelukkig kwam een arts voorbij die de man de eerste zorgen toediende. Hij werd met verwondingen aan hoofd en enkel naar het ziekenhuis gevoerd”, vertelt Kim Janssens (48), die in de buurt woont. “Samen met de ziekenwagen is de politie ter plaatse gekomen. De agenten stelden een pv op tegen twee onbekenden die na de aanrijding vluchtmisdrijf pleegden en verzuimd hebben om een man in nood hulp te bieden.”

“De zeventiger mocht de dag nadien naar huis om te herstellen van pijnlijke kneuzingen en blauwe plekken. Het is een voorzichtige man die slecht ter been is. Wandelen is belangrijk voor hem, want zo blijft hij in beweging. Dankzij zijn hond komt hij elke dag buiten. Hij herinnert zich twee jonge mannen in wieleroutfit. Een van hen gaf hem een duw, waardoor hij zwaar ten val kwam. Hij hield er een trauma aan over. Hij durft niet meer naar buiten met zijn hond en al zeker niet op de Leirekensroute.”

Blijf daar weg

“Mij frustreert het dat hier een fietssnelweg komt richting Merchtem-Opwijk-Asse-Brussel”, aldus Kim Janssens. “Op zich is dat wel een goede zaak, maar dan moet men ervoor zorgen dat het wandel- en fietspad veilig uitgerust wordt zoals in Nederland. Het probleem in Vlaanderen is dat er nog een mentaliteitswijziging moet plaatsvinden.” (Lees verder onder de foto)

Voor Kim Janssens is er op Leirekensroute geen plaats voor koersende wielertoeristen. — © Erik Gyselinck

“Leireken is een mooie route op een oude spoorwegbedding in Opwijk, maar aan de reacties op sociale media te zien, wordt aangeraden om de route te mijden. ‘Blijf daar weg’, schrijft men. Ik heb al langer de indruk dat de veiligheid op de Leirekensroute voor de gemeente geen prioriteit is. Maar dan is het nu het moment om dit ter sprake te brengen, al was het maar om het wegdek hier en daar te vernieuwen en waar nodig te verbreden.”

Petitie

Kim Janssens roept de gemeente op om de onveilige fietsroute veiliger te maken voor wandelaars en fietsers, groot en klein. De route kan volgens haar breder worden gemaakt en er zouden aparte baanvakken kunnen worden aangelegd voor voetgangers en fietsers. Ze is gestart met een petitie. Kim Janssens is voorzitter van Groen, “maar dit is een eigen initiatief”, zegt ze. “Met de partij moet dit nog doorgepraat worden.”

“In het verleden waren wij gekant tegen een fietssnelweg, maar om die aanpassingen te realiseren, krijgen we Vlaamse en provinciale subsidies”, legt burgemeester Inez De Coninck (N-VA) uit. “De route wordt verbreed, ten koste van een aantal bomen.”

Vier meter breed

Schepen van Openbare Werken William Engels (Open VLD) weet dat al meerdere incidenten hebben plaatsgevonden op de Leirekensroute. “Het wegdek afbakenen is een mogelijkheid, maar wat doe je dan met de tegenliggers?”

“De rijweg zou 4 meter breed moeten zijn”, zegt schepen van Mobiliteit Johan Deleu (N-VA). “Op sommige plaatsen is de route slechts 2 tot 2,5 meter breed. Als we extra signalisatie willen aanbrengen, moeten we dit voorstel tot verkeerswetgeving voorleggen aan een paar adviescommissies.”