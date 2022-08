Pas op voor ‘thunderstorm asthma’: “Vroeger zag je dat fenomeen vooral in Australië, nu zien we het ook hier meer en meer”

Wie last heeft van een pollenallergie, is maar beter waakzaam nu het gaat onweren. Hevige regenval dreigt de hoeveelheid pollen in de lucht te doen toenemen, waardoor het risico op ‘thunderstorm asthma’ - oftewel onweersastma - toeneemt. “Vroeger was dat een fenomeen dat je vooral in Australië zag. Maar door de klimaatverandering zien we het ook hier meer en meer”, zegt longarts Guy Brusselle (UZ Gent).