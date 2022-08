Hondje Lovely doodgereden voor ogen van baasje Patricia (61), bestuurder pleegt vluchtmisdrijf: “Tot twee blokken verder was haar gejank te horen”

“Iemand die bij ons op bezoek was, sloot het poortje voor de hondjes niet goed en zo is Lovely naar buiten kunnen glippen.” Patricia en Thamar zijn een dag nadat ze hun dierbaar huisdier moesten afgeven, nog steeds niet bekomen van wat er zich dinsdag in de late namiddag heeft afgespeeld.

“Lovely was een uitbreker. Net daarom hebben we een poortje geplaatst tussen onze woonkamer en de gang”, vertelt Patricia. “Eerder op de middag hadden we bezoek gehad en die persoon sloot het poortje niet goed af. Ze moet bij het openen van de deur naar buiten geglipt zijn.”

Gejank twee blokken verder te horen

Toen het koppel om 17 uur merkte dat Lovely verdwenen was, gingen ze hun huisdier zoeken. “Twee blokken verder, op het kruispunt van de Spaarzaamheidstraat met de Gelijkheidstraat, zagen we haar lopen. Ik riep haar nog, maar op hetzelfde moment reed een blauwe BMW langs die ons hondje aanreed”, zegt Thamar. “We hoorden haar janken tot twee blokken verder.”

Patricia zag alles gebeuren en probeerde de auto nog tegen te houden in het midden van de straat. De bestuurder reed echter gewoon verder. “Ongelukken gebeuren en dat Lovely zomaar op de straat liep, willen we wel geweten hebben, maar stop dan toch. Voor hetzelfde geld had hij Patricia ook aangereden, want hij scheurde rakelings langs haar heen, terwijl hij haar duidelijk had gezien.” (Lees verder onder de foto)

Voor Lovely kon geen hulp meer baten; Het beestje werd uit haar lijden verlost door de dierenarts. — © Jeffrey Roos

Patricia en Thamar namen Lovely na de aanrijding mee naar huis, maar toen al was het duidelijk dat haar overlevingskansen gering waren. De dierenarts, die korte tijd na het ongeval langskwam, bevestigde: Lovely was niet meer te redden.

“We redden Lovely van de verwaarlozing toen ze amper een jaar oud was”, legt Patricia uit. “Ze was nu drie jaar bij ons en hebben elke dag met veel liefde voor haar gezorgd. We hebben ook haar zusje ‘Lady’ bij ons. Zij is nu onze houvast. Lovely voelde aan als ons kindje. We zijn niet boos om wat er gebeurd is, maar omdat de bestuurder niet gestopt is.”

Klacht bij de politie

Het koppel diende klacht in bij de politie en zoekt nu getuigen die eventueel een nummerplaat gezien zouden hebben. “Op hetzelfde moment reden twee jongeren op hun fiets langs. Zij zagen alles van dichtbij gebeuren. Maar misschien waren er nog andere mensen getuige van het ongeval en konden zij de nummerplaat aflezen”, zegt Thamar. (Lees verder onder de foto)

Lovely werd aangereden op het kruispunt van de Spaarzaamheidstraat met de Gelijkheidstraat. — © Jeffrey Roos

De politie bevestigt dat er inderdaad een hondje werd aangereden en dat de bestuurder daarbij vluchtmisdrijf pleegde. Er werd een proces-verbaal opgesteld en het onderzoek loopt.