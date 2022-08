Al 20.000 euro ingezameld voor standbeeld van walrus Freya

Freya, die regelmatig kattenkwaad uithaalde door bijvoorbeeld op bootjes in de haven te kruipen, vormde in de Oslofjord een zomerattractie en werd permanent belaagd door nieuwsgierige mensen die daardoor volgens de autoriteiten gevaar liepen.

Het besluit om de 600 kilogram zware walrus - een beschermde diersoort - te laten inslapen, zorgde voor beroering in en buiten Noorwegen. Veel Noren voerden actie om het dier te laten leven en om mensen op afstand te houden. Maar dat mocht niet baten.

Er werd meteen een geldinzamelingsactie gestart om 200.000 kronen (20.300 euro) in te zamelen voor het oprichten van een standbeeld voor de walrus. Woensdagmiddag was dit doel al overschreden met meer dan 206.000 kronen.

“Het doden van Freya zendt uiterst negatieve signalen uit dat Noorwegen, en met name Oslo, niet in staat is plaats te maken voor wilde dieren,” zegt Erik Holm, de Noorse initiatiefnemer van de collecte. “Door een standbeeld op te richten van het symbool dat Freya in korte tijd is geworden, zullen we onszelf (en toekomstige generaties) eraan herinneren dat we de natuur niet kunnen en mogen doden of uitwissen als ze ‘in onze weg staat’,” voegt hij eraan toe.

“Enige juiste besluit”

Walrussen leven gewoonlijk op de nog noordelijker gelegen gebieden maar Freya, wier naam verwijst naar een godin die in de Noorse mythologie wordt geassocieerd met liefde en schoonheid, zwom sinds 17 juli in de wateren van de Noorse hoofdstad.

“Een eventuele operatie om het dier te verplaatsen naar noordelijker en minder bevolkt gebied zou uiterst gecompliceerd zijn geweest en het zou veel risico’s hebben ingehouden”, reageert het hoofd van het Noorse Directoraat Visserij, Frank Bakke-Jensen. “Wij begrijpen dat dit besluit reacties kan uitlokken bij het publiek, maar ik ben ervan overtuigd dat dit het enige juiste besluit is. Wij zijn bezorgd over het welzijn van de dieren, maar het leven en de veiligheid van de mensen moeten op de eerste plaats komen.”

Bakke-Jensen en zijn vrouw zeggen dat ze sinds de dood van Freya doodsbedreigingen hebben ontvangen. De Noorse premier Jonas Gahr Støre zei woensdag nog dat het besluit “het juiste” was.

Walrussen voeden zich hoofdzakelijk met ongewervelde dieren zoals weekdieren, garnalen, krabben en kleine vissen, en vallen normaal geen mensen aan, maar kunnen agressief reageren als ze zich bedreigd voelen.