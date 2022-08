Nieuwe president Kenia belooft “transparante” regering die “verantwoording zal afleggen”

Twee dagen nadat hij werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen in Kenia heeft verkozen president William Ruto woensdag in de hoofdstad Nairobi een “transparante” regering beloofd die “verantwoording zal afleggen”.

“We gaan binnenkort maatregelen nemen voor een transparante, democratische regering die verantwoording zal afleggen”, zo verklaarde Ruto na afloop van een bijeenkomst met leden van zijn coalitie Kenya Kwanza. Momenteel kunnen enkel parlementaire comités ministers vragen om uitleg te verschaffen, via een procedure die door sommigen als ondoorzichtig wordt bestempeld.

Ruto werd maandag uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen van 9 augustus. Hij won één van de spannendste verkiezingsduels die het Afrikaanse land heeft meegemaakt sinds de onafhankelijkheid van 1963. Hij haalde het met 50,49 procent van de stemmen, tegen 48,85 procent voor rivaal Raila Odinga.

Volgens Ruto kwam er “een zeer duidelijke boodschap” uit de stembusgang van de Kenianen. “Ze willen dat het land vooruitgaat”, concludeerde hij. Net als vele andere landen kampt Kenia met stijgende voedsel- en brandstofprijzen. “De verwachtingen van de Kenianen zijn enorm, dus we hebben niet de luxe om tijd te verliezen”, klinkt het.

Ruto beloofde ook dat de ambtenarij alle Kenianen op gelijke wijze zal behandelen, los van hun “stam” of “politieke banden”. In Kenia, dat officieel 46 etnieën telt, speelt het communautaire een belangrijke rol in het politieke landschap.

Odinga, die al vier keer eerder in het stof beet bij presidentsverkiezingen, weigert intussen het resultaat te erkennen. Dinsdag liet hij verstaan dat hij “alle wettelijke mogelijkheden” wil uitputten om de uitslag te betwisten.

Het betwisten van verkiezingsuitslagen is een gangbare praktijk in Kenia. Zo vocht Odinga eerder in 2013 en 2017 het resultaat aan in de rechtbank. Vijf jaar geleden kwam het ook tot manifestaties, waarbij tientallen mensen het leven lieten.