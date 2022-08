Transfervrije Jason Denayer onderhandelt met Saoedische Al-Nasr

Rode Duivel Jason Denayer heeft nog altijd geen nieuwe club maar dat is een kwestie van tijd. De 27-jarige verdediger is in gesprek met Torino, Valencia en Al-Nasr (Saoedi-Arabië). Die laatste is een verrassende naam, maar onze redactie kreeg de bevestiging dat de 35-voudige international daar serieuze onderhandelingen mee voert.