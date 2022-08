Oekraïne dreigt ermee brug tussen Krim en Russisch vasteland op te blazen

Oekraïne heeft er woensdag mee gedreigd om de Krimbrug, die in 2018 werd geopend door de Russische president Vladimir Poetin, te ontmantelen. Na de Russische inname van de Krim in 2014 werd een brug gebouwd die het geannexeerde schiereiland met het Russische vasteland verbond. Prijskaartje: 3 miljard dollar. Op Russische militaire basissen op dat schiereiland deden zich de voorbije weken verschillende explosies voor.

“Deze brug is een illegale structuur en Oekraïne heeft geen toestemming gegeven voor de bouw ervan”, aldus presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak op Telegram. “Het is schadelijk voor de ecologie van het schiereiland en moet daarom worden ontmanteld. Maakt niet uit hoe: vrijwillig of niet.” De bouw van de brug, die 19 km over de Straat van Kertsj overspant, duurde twee jaar.

Het dreigement van Kiev komt er na een reeks van ontploffingen op de Krim de voorbije dagen. Rusland gebruikt het schiereiland als logistieke basis voor zijn invasie van Oekraïne.