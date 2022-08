Eigenaar Ladbrokes moet miljoenenboete betalen in het Verenigd Koninkrijk

De Britse gokgroep Entain, eigenaar van Ladbrokes en Coral, moet in eigen land 17 miljoen pond (omgerekend ruim 20 miljoen euro) boete betalen omdat het de wetgeving rond veilig gokken en antiwitwas niet correct heeft nageleefd. Het gaat om de grootste boete ooit opgelegd door de Gokcommissie, zo schrijft het Duitse persagentschap DPA.

De opbrengst van de boete gaat rechtstreeks naar sociale projecten, zo maakte de regulator woensdag bekend. Om verder zijn gokdiensten te mogen aanbieden in het Verenigd Koninkrijk, moet het bedrijf ook een zogenaamd “verbeterplan” opstellen.

De Britse Gokcommissie zegt woensdag dat de inbreuken bij Entain “compleet onaanvaardbaar” waren. “We herinneren eraan dat commerciële overwegingen nooit mogen voorgaan op wettelijke vereisten”, klinkt het. Zo was er slechts één chatgesprek met een online-klant die over een periode van 18 maanden maar liefst 230.845 pond vergokte. Klanten die grote sommen inzetten, waaronder iemand 742.000 pond op ongeveer een jaar tijd, moesten niet aantonen waar het geld vandaan kwam. Eén klant die in een sociale woning verbleef, kon tot 186.000 pond vergokken op zes maanden tijd.

Bovendien was het al de tweede keer dat het bedrijf de regels rond veilig en misdaadvrij gokken heeft overtreden. “We zullen hen van dichtbij opvolgen en bij ernstige inbreuken in de toekomst, is het intrekken van hun licentie een serieuze optie. De klant verdient beter.”

Entain zelf reageerde door het stellen dat het met de commissie tot een settlement is gekomen, om de zaak af te sluiten en verdere, mogelijk kostelijke procedures te vermijden. Het bedrijf zegt ook dat de inbreuken dateren van de periode december 2019-oktober 2020 en dat het zijn procedures intussen heeft aangepast.