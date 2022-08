GAIA dient strafklacht in tegen honden- en kattenhandelaar: “Schandalige misleiding”

Eerder had GAIA al beroep aan getekend tegen de beslissing van het college van Burgemeester en Schepenen, dat een nieuwe omgevingsvergunning had toegekend aan Felicanis. De honden- en kattenhandelaar wilde er volgens de organisatie meer dan 1250 honden en 200 katten houden. GAIA kreeg gelijk: de vergunning wordt dan toch geweigerd.

“Het gebouw staat geïsoleerd en hypothekeert de goede ruimtelijke perceelsordening, temeer omdat dit gebouw zich situeert op de overgang van het open agrarisch landschap naar bos”, klinkt het bij de deputatie van Antwerpen. “Het visueel zichtbaar maken van deze overgang is ruimtelijke wenselijk maar wordt verhinderd door dit gebouw. Het behoud van dit gebouw en de omvorming er van naar quarantainehokken komt niet voor vergunning in aanmerking.” Ook zou er geen grondige studie naar geluidshinder gebeurd zijn.

Op dezelfde locatie, Bos Dellen 5, werden in 2016 al eens 400 verwaarloosde honden weggehaald, ten gevolge van het faillissement van de BVBA Just Dogs. “Waarna BVBA Hoeve Hoogland de stallingen van de curator overkocht om er op basis van de bestaande vergunning van Just Dogs weer honden in onder te brengen. Nu zitten daar nog altijd tientallen pups van verschillende rassen”, aldus GAIA in een persbericht.

Volgens de dierenrechtenorganisatie blijft de zaakvoerder ondertussen wel zieke honden verkopen. Op 3 augustus diende GAIA daarom een strafklacht in bij de Procureur des Konings wegens de verkoop van zieke dieren. Aanstaande vrijdag, op 19 augustus, komt daar nog een strafklacht bij. “GAIA ontving afgelopen week tientallen klachten over een schandalige website. Om er geen extra reclame voor te maken, ga ik de link niet vermelden”, zegt voorzitter Michel Vandenbosch. “Het gaat om een initiatief waarbij Hoeve Hoogland doet uitschijnen een asiel te zijn, waarbij potentiële klanten zich kunnen aandienen om een ‘puberpup’ te adopteren. Schandalige misleiding. Onze advocaat heeft opdracht gekregen om deze week nog strafklacht neer te leggen.”