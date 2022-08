48.000 nieuwe meldingen over incidenten met slaapapneu-apparaten van Philips in de VS

In mei, juni en juli kwamen er in totaal 48.000 meldingen bij. In de voorgaande twaalf maanden ging het nog om 21.000 incidenten. Daarmee lijkt niet alleen het aantal maar ook het tempo waarin de meldingen binnenkomen, op te lopen. De zegsman van Philips ontkent dat en benadrukt dat er in de nieuwste cijfers ook meldingen zitten die al voor mei werden gedaan.

Bij de nieuwe cijfers zouden 44 gevallen zijn van mensen die mogelijk zijn overleden als gevolg van het gebruik van de apparatuur van Philips. In de periode daarvoor had de FDA nog 124 sterfgevallen in verband gebracht met klachten over slaapapneu-apparaten. Of de gemelde overlijdens en andere gezondheidsklachten daadwerkelijk zijn veroorzaakt door de apparaten, is niet aangetoond.

De problemen bij Philips kwamen vorig jaar aan het licht. Het isolatieschuim in de apparaten kon afbrokkelen en dus mogelijk gevaarlijk zijn voor gebruikers. Philips is nu bezig met een terugroepactie. Er moeten in totaal 5,5 miljoen apparaten worden vervangen.

In België lanceerde het FAGG vorig jaar een waarschuwing op zijn website: het geeft apneupatiënten de raad om hun arts te raadplegen over hun behandeling. Het aantal apneutoestellen van Philips in ons land wordt op 70.000 geschat.

De kwestie kostte het bedrijf al honderden miljoenen euro’s en de kosten kunnen nog verder oplopen als er nog hoge schadeclaims van patiënten volgen.