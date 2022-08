Energieprijzen gaan door het dak, en daling zit er niet in: zoveel duurder werd je huis verwarmen afgelopen 2 jaar

De energieprijzen blijven zo fors stijgen dat in amper vijf maanden tijd het verwarmen van je huis nog eens 1.960 euro duurder geworden is. Toen Het Nieuwsblad in maart liet berekenen hoeveel het kostte om een jaar op gas te verwarmen, was dat 2.876,93 euro. Wat toen al torenhoog was. Met de prijzen van augustus is dat 4.837,19 euro. En ook de elektriciteitsfactuur blijft aandikken. “Beterschap zit er op korte termijn niet in”, zegt Luc Demeyere van energiemakelaar Enbro. “Integendeel, de mogelijke tarieven voor september zien er momenteel waanzinnig uit.”