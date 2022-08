Enige producent van vaccin tegen appenpokken betwijfelt of hij aan vraag kan blijven beantwoorden

Bavarian Nordic, het enige bedrijf dat een goedkeuring heeft voor het apenpokkenvaccin, is niet meer zeker dat het aan de vraag naar vaccins zal kunnen blijven beantwoorden nu het aantal besmettingen met het virus blijft toenemen. Dat heeft topman Rolf Sass Sorensen gezegd aan persagentschap Bloomberg. Het Deense bedrijf bekijkt nu of het delen van de productie kan uitbesteden aan andere bedrijven.

“Het is een zeer dynamische marktsituatie. De vraag blijft stijgen en het is niet meer zeker dat we aan de vraag gaan kunnen blijven beantwoorden, zelfs met de upgrade van onze bestaande productiesite in Denemarken”, zegt vicedirecteur Sorensen.

“We kijken naar manieren om hulp te krijgen van partners bij de verschillende stappen van de vaccinproductie”, aldus Sorensen. “We onderzoeken een technologietransfer naar een fabrikant in de Verenigde Staten om de capaciteit te verhogen. Er zijn nog geen concrete gesprekken gestart met bulkproducenten, maar we onderzoeken welke opties er zijn.” Dergelijke stap zou volgens de CEO van het bedrijf volgens een versnelde procedure drie maanden duren.

Het bedrijf produceert op zijn productiesite in Denemarken jaarlijks 30 miljoen dosissen van het Jynneos-vaccin, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd tegen pokken. Bavarian verhoogde al verschillende keren zijn financiële vooruitzichten nu landen al honderden miljoenen hebben uitgegeven aan het vaccin.

Ons land heeft 30.000 dosissen aangekocht van het apenpokkenvaccin van Bavarian Nordic. Het is volgens De Tijd niet duidelijk of die levering in het gedrang komt. “De afspraak met het bedrijf is dat de levering in het laatste kwartaal van het jaar plaatsvindt. Daar gaan we ook vanuit”, zegt de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke aan de krant.

Wereldwijd zijn al ruim 35.000 besmettingen met het apenpokkenvirus geregistreerd. In België zijn dat er 624. Volgens gezondheidsinstituut Sciensano lijkt het aantal nieuwe gevallen in ons land wel te stabiliseren.