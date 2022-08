Scholz veroordeelt holocaustuitspraken van Palestijnse president: ‘Ondraaglijk en onacceptabel’

‘Ik walg van de schandelijke uitspraken van de Palestijnse president Mahmoud Abbas’, schreef de Duitse bondskanselier Olaf Scholz woensdag in scherpe bewoordingen op Twitter. ‘Zeker voor ons Duitsers is ook maar de minste relativering van de Holocaust ondraaglijk en onacceptabel. Ik veroordeel elke poging waarin de misdaden uit de Holocaust ontkend worden.’ Scholz kreeg ook kritiek van de Duitse oppositie omdat hij tijdens de persconferentie dinsdagnamiddag niet meteen reageerde op de verklaring van Abbas.

De Palestijnse president was op een persconferentie met Scholz in Berlijn door een journalist gevraagd of hij zich bij Israël zou verontschuldigen voor de Palestijnse aanslag op de Israëlische Olympiërs in München in 1972, nu vijftig jaar geleden.

Abbas verweet Israël daarna een veelvuldige holocaust ten aanzien van de Palestijnse bevolking te hebben gepleegd. ‘Israël heeft sinds de start van het conflict in 1947 tot op vandaag vijftig bloedbaden op vijftig Palestijnse plekken veroorzaakt’, zei hij. ‘In Deir Yassin, Tantura, Kafr Qasim en op vele andere plekken. Vijftig bloedbaden, vijftig holocausts.’ Daarop reageerde de Israëlische premier Yaïr Lapid later op de dag niet mals op: ‘De geschiedenis zal hem nooit vergeven.’

Abbas reageerde vandaag dat hij niet de intentie had om de Holocaust in vraag te stellen. Zijn bedoeling was om ‘de misdaden en bloedbaden van Israëlische troepen tegen het Palestijnse volk sinds de Nakba’ aan te kaarten. ‘Die gaan door tot op vandaag’, reageerde hij. ‘De Holocaust is de gruwelijkste misdaad uit de moderne geschiedenis.

Spanningen

Abbas maakte de opmerking na maanden van spanning en een kort conflict met Israël eerder deze maand, waarbij 49 personen werden gedood in Gaza. Israël had toen een reeks luchtaanvallen uitgevoerd als reactie op wat het een dreiging noemde van de militante groepering Islamitische Jihad (PIJ), die als reactie meer dan 1.000 raketten afvuurde op Israël.

De Palestijnen streven naar een eigen staat in de gebieden die Israël tijdens de oorlog van 1967 veroverde in het Midden-Oosten. De onderhandelingen tussen de twee landen zijn sinds 2014 bevroren.