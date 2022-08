Grootste groepsvordering ooit tegen priesters wegens seksueel misbruik: katholieke kerk in Canada davert op haar grondvesten

De Canadese katholieke kerk davert op haar grondvesten nu een advocatenkantoor in Quebec namens 101 slachtoffers van seksueel wangedrag een groepsklacht heeft ingediend. Onder de beklaagden ook Marc Quellet, kardinaal en ooit kandidaat-paus.

Het is de grootste groepsvordering ooit van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Maar liefst 88 priesters en personeelsleden van het bisdom Quebec worden aangeklaagd.

Zij zouden volgens een advocaat van het befaamde kantoor Arsenault Dufresne Wee verdacht worden van seksuele handelingen bij minstens 101 slachtoffers en dat vanaf 1940 tot nu. Een groot aantal zaken zal wellicht verjaard zijn. Toch hopen slachtoffers nog op een schadevergoeding van de Canadese katholieke kerk voor het leed wat hen werd aangedaan.

Stagiaire

Een opvallende naam in de groepsvordering is die van kardinaal Marc Ouellet (78). Hij wordt ervan verdacht dat hij tussen 2008 en 2010 een stagiaire op ongepaste wijze heeft benaderd. Het bisdom zegt dat het akte heeft genomen van de aantijgingen maar wenst voorlopig niet te reageren. Ook de kardinaal zelf zwijgt voorlopig en blijft gewoon op post.

Quellet is een topfiguur binnen de katholieke kerk. In 2010 werd hij gepromoveerd tot prefect van de Congregatie voor Bisschoppen, een orgaan van de Romeinse curie. Drie jaar later werd hij getipt als opvolger van paus Benedictur XVI, maar greep ernaast. Uiteindelijk werd paus Franciscus aangesteld als nieuwe paus.

In Canada doken de jongste jaren al verschillende seksschandalen op waarbij geestelijken betrokken waren. De beschuldigingen die nu aan het adres van Quellet worden geuit zullen de al slabakkende katholieke kerk in Canada zeker geen goed doen.