Graanprijzen zakken door export vanuit Oekraïne, maar “situatie nog niet genormaliseerd”

De prijs van tarwe en van andere gewassen is aan het zakken, na de recordprijzen die betaald werden na de inval van Rusland in Oekraïne, een van de belangrijkste graanproducenten ter wereld. Sinds begin deze maand werd al meer dan een half miljoen ton graanproducten uit Oekraïne geëxporteerd, waardoor nu ook de prijzen zakken.

De tarwefutures op de termijnmarkt van Chicago daalden woensdag met 2,5 procent. En ook op de termijnmarkt in Europa werd het graan goedkoper: tot 323,25 euro per ton voor levering in september, tegen 340,50 euro vorige woensdag.

Daarnaast daalde ook de prijs van soja en koolzaad de jongste dagen. Vooral in de VS en in China werd veel soja geproduceerd. De prijs van koolzaad voor levering in november zakte woensdag tot 619,50 euro per ton, tegen 659 euro een week geleden.

Al waarschuwen experts wel dat de situatie zeker nog niet is genormaliseerd. De export van tarwe uit Oekraïne bedraagt bijvoorbeeld slechts een derde van normale jaren. En ook de Russische uitvoer is minder dan normaal, hoewel de oogst er erg goed was. “De opbrengsten zijn uitzonderlijk, maar de vraag is of het land over de logistieke capaciteit beschikt om te exporteren”, zegt een consultant van Agritel. Daarnaast weegt ook de droogte in Europa op de oogsten.