Hongaarse mediatoezichthouder onderzoekt klacht naar “verboden kus” in populaire kinderserie op Netflix

In Hongarije is de nationale mediatoezichthouder een onderzoek gestart naar Netflix. Reden: een kus tussen twee vrouwelijke personages in de kinderserie ‘Jurassic World Camp Cretaceous’.

De in Boedapest gevestigde National Media and Communications Authority stelt dat het een onderzoek moet starten na elke klacht die binnenkomt, maar wilde niet verder uitweiden over de details omdat het onderzoek nog gaande is. Over de aanleiding van de klacht is wel gecommuniceerd: het uitbeelden van homoseksualiteit aan minderjarigen.

De Netflix-serie Jurassic World Camp Cretaceous, over de avonturen van zes tieners in een park vol dinosaurussen, is thans erg populair. En volgens het streamingplatform geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar. Maar in Hongarije oordeelt men daar dus anders over. Sinds 2021 is een omstreden wet van kracht die het verbiedt om “afbeeldingen omtrent homoseksualiteit of transseksualiteit te tonen aan minderjarigen”.

Dat maakt dat een van de scènes uit de serie een, of meerdere, klachten uitlokte: een van de hoofdpersonages verklaart er haar liefde aan een ander meisje. Daarop volgt ook een kus.

De Hongaarse mediatoezichthouder meldde eerder al dat het reeds 84 klachten heeft ontvangen sinds de wet in juli 2021 in werking trad. Het afgelopen jaar waren er al twaalf klachten, maar geen van hen wees op een effectieve overtreding. Netflix was overigens eerder het doelwit van een onderzoek: in een Japanse serie was een zwangere man te zien. De klacht werd uiteindelijk afgewezen.