Opnieuw journalist vermoord in Mexico

In Mexico is opnieuw een journalist vermoord. Het gaat om Juan Arjón López, de veertiende journalist die dit jaar in het land om het leven werd gebracht, zo meldt de organisatie Article 19 woensdag op Twitter. Daarmee is 2022 een van de bloedigste jaren voor de pers in het Latijns-Amerikaanse land.

Arjón López beheerde de nieuwspagina “A qué le temes” (vertaald “Waar ben je bang voor”) op Facebook. Daar gaf hij informatie over plaatselijke aangelegenheden uit de stad San Luis Río Colorado aan de grens met de VS. Zijn lichaam werd dinsdag langs de kant van een snelweg gevonden. Al op 9 augustus doken de eerste berichten op over zijn verdwijning.

Mexico was in 2021 voor het derde jaar op rij het gevaarlijkste land ter wereld voor journalisten. Volgens een rapport van de organisatie Reporters zonder Grenzen werden vorig jaar zeven journalisten gedood in verband met hun werk. Drugskartels of corrupte lokale politici zitten vaak achter het geweld.