Gentse ‘Schimmelwijk’ gaat onherroepelijk plat: bulldozers staan klaar om 190 oude sociale woningen te slopen en krakers te verdrijven

De Bernadettewijk in Gent – berucht als schimmelwijk – beleeft haar laatste stuiptrekkingen. De bulldozers staan klaar om de 190 oude sociale woningen te slopen, de deurwaarder zal de krakers buitenzetten. De meesten zijn al vertrokken, of zijn hun koffers aan het pakken. Sommigen blijven tot ze echt worden verdreven. “Als we dit niet meer hebben, staan we op straat.”